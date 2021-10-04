Pandora Papers: в ​​Чехии начато расследование в отношении премьера

В Чехии расследуют утечку данных Pandora Papers в отношении премьер-министра страны Андрея Бабиша и других граждан, фигурирующих в документах. Об этом заявили в полиции Чехии, сообщает Буквы.

"Национальный центр борьбы против организованной преступности SKPV начинает расследование не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которых упоминают в этом "деле". Однако, сейчас мы не будем предоставлять больше информации", – говорится в сообщении.

Как известно, в отчете Pandora Papers говорится, что в 2009 году Бабиш перевел 22 миллиона долларов через оффшорные компании на приобретение недвижимости на Французской Ривьере, сохраняя при этом свое право собственности на нее в тайне. В отчете не сказано, что операции нарушают закон.

Это было еще до политической карьеры Бабиша, ведь он пришел в большую политику в 2011 году. В 2009 году Бабиш был бизнесменом – основателем империи фермерского хозяйства, пищевых продуктов, химикатов и средств массовой информации Agrofert. Выступая во время телевизионных дебатов, Бабиш отрицал любые правонарушения, информируют международные СМИ.

"Деньги, которые покинули чешский банк, облагались, это были мои деньги, и они вернулись к чешскому банку", – сказал Бабиш.

На вопрос, нарушил ли он какой-то закон в Чехии, Франции или Соединенных Штатах по покупке недвижимости в 2009 году, он ответил:

"Конечно, нет... Это обложенные деньги".