"Нафтогаз" получит 50 миллиардов за потерю контроля над ГТС

"Нафтогаз" получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга, 48 млрд грн из них будет выплачено "Оператором ГТС", сообщает Экономическая правда.

На отопительный сезон нужно около 19 млрд куб м газа - из них Украина имеет только 15 млрд куб м, еще 4 млрд куб м нужно докупить и это настоящая проблема.

На прошлой неделе спотовая цена на газ превысила 1100 долл (30 тыс грн) за тыс куб м, что в пересчете на 4 млрд куб м составляет более 120 млрд грн.

Скорее всего, денег понадобится меньше, потому что 30 тыс грн за тыс куб м - это спекулятивная цена, вызванная низкими запасами газа в Европе. Впрочем, даже если котировки в несколько раз сократятся, на покупку 4 млрд куб м топлива "Нафтогаз" должен потратить десятки миллиардов.

На прошлой неделе Кабмин принял постановление - оно ​​предусматривает, что после заключения соглашений НАК получит возмещение за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга.

По данным источников ЭП, общий размер компенсации составит 51 млрд грн, основная часть которой (48 млрд грн) будет выплачена "Оператором ГТС".

До сих пор планировалось, что эту сумму "Оператор" будет выплачивать равными частями, по 9,6 млрд грн в течение пяти лет. Сейчас концепция предусматривает выплату 48 млрд грн в 2021 году.

"Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 млрд гривен (в виде чистой прибыли за последние полтора года работы - ЭП). Отсутствующие 18 млрд "Оператор", скорее всего, одолжит" , - говорит источник ЭП в "Нафтогазе" .

В "Операторе ГТС" эту информацию подтвердили, но от запланированной экстренной выплаты там не в восторге.

"Мы выполним решение акционера (правительства - ЭП), но основная задача "Оператора" - обеспечить безаварийную работу ГТС. У нас должно быть достаточно средств для ремонтов, техобслуживание трубы и необходимых капитальных инвестиций" , - сообщил ЭП представитель компании.

Зачем заставлять "Оператора" отдавать все свои деньги и еще брать кредит? Потому что "Нафтогазу" не за что покупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется публично говорить?