Львов уже входит в "красную" зону карантина - Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19, сообщает РБК-Украина.

"Мы "красной" зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", - заявил львовский мэр.

По его словам, на сегодня в городе госпитализированы 372 человек с COVID-19.