В Минздраве показали, как выглядит международный COVID-сертификат

Министерство здравоохранения выпустило видеоролик, напомнив о том, какой вид должно иметь международное свидетельство о вакцинации против COVID-19. Такой документ выдают врачи в случае прохождения человеком полного курса иммунизации, сообщает Обозреватель.

Сейчас украинцы также имеют возможность сгенерировать его в мобильном приложении Дія.

В ведомстве подчеркнули, что COVID-свидетельство международного образца оформляет семейный врач. После того, как человек получил обе прививки против коронавируса и соответствующая информация появились в базе данных медсистемы.

Международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, которое выдают в Украине

Для оформления международного свидетельства о вакцинации нужно предоставить загранпаспорт или иной документ для выезда за границу, с которого берутся данные о гражданине. Бланк документа заполняется на английском языке и параллельно информация может быть внесена также на украинском.

Бланк COVID-свидетельства международного образца. Источник: Скриншот с видео

Ниже содержится табличка, где указана дата получения каждой из прививок и то, каким препаратом проводилась вакцинация. Табличка тоже двуязычная: верхняя строка заполняется на украинском, а нижняя – на английском. Если в документе эти поля заполнены только на иностранном языке – это не является ошибкой, как и то, что информация на обоих языках может содержаться в одной строке.

Данные о проведенных прививках, которые вносятся в международное COVID-свидетельство. Источник: Скриншот с видео

Что важно, печатается международное COVID-свидетельство на обычной белой бумаге (желтый цвет для этого не обязателен). Также на документе не должно быть QR-кода.

В Минздраве отметили, что владельцы международного свидетельства о вакцинации, которое выдавалось им сроком на полгода, могут взять у своего семейного врача новое (которое будет действовать еще в течение полугода).