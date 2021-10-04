Лучшие фотографии дикой природы 2021 года

Anup Shah/TNC photo contest 2021

Самка западной низменной гориллы проходит через облако бабочек, Национальный парк Дзанга-Санга, Центральноафриканская республика, сообщает Esquire.

Daniel De Granville Manco/TNC photo contest 2021

В категории «Пейзаж» победил Даниел де Гранвил Мансу из Бразилиис фотографией скелета парагвайского каймана на высохшей почве в районе бразильской заболоченной впадины Пантанал, штат Мату-Гросу.

Denis Ferreira Netto/TNC photo contest 2021

Второе место в категории «Пейзаж» занял бразилианец Денис Ферейра Нету за фотографию хребта Серра-ду-Мар, напоминающего голову динозавра.

Jassen Todorov/TNC photo contest 2021

Бронзовый медалист категории «Пейзаж» — Яссен Тодоров из США со снимком соляных прудов в Сан-Франциско.

Prathamesh Ghadekar/TNC photo contest 2021

Приз зрительских симпатий достался индуса Пратхамешу Гадекару, запечатлевшему светлячков.

Man Wai Wong/TNC photo contest 2021

Завораживающий кадр водопада в Исландии от Ман Вай Вонга, Гонконг.

Alain Schroeder/TNC photo contest 2021

Триумфатор категории «Люди и природа» Алан Шредер из Бельгии снял процесс спасения орангутангов. Сотрудники программы по сохранению орангутангов Суматры готовят к операции трехмесячную самку по имени Бренда.

Tom Overall/TNC photo contest 2021

Гид во время песчаной бури в Сахаре принес австралийцу Тому Овероллу второе место в категории Второе место в категории «Люди и природа».

Sebnem Coskun/TNC photo contest 2021

Третье место категории «Люди и природа» — фотография дайвера в пучине мусора и пластика авторства Шебнема Джошкуна, Турция.

Kazi Arifujjaman/TNC photo contest 2021

Победитель в категории «Вода" — Кази Арифуджаман, Бангладеш.

Joram Mennes/TNC photo contest 2021

Второе место в категории «Вода» ушло Хораму Меннесу из Мексике, сфотографировавшего пловцов в сеноте — подземном водном резервуаре.

Buddhilini de Soyza/TNC Photo Contest 2021

Победитель в категории «Дикая природа» — Буддхилини де Суза из Австралии — запечатлел гепардов, боющихся с сильным течением реки Телек, Кения.

Mateusz Piesiak/TNC Photo Contest 2021

Второе место в категории «Дикая природа» занял поляк Матеуш Пьесак с фотографией зеленушек, чижей и вьюрков на поле подсолнухов.

Viktor Vrbovsky/TNC photo contest 2021

Третье место в «Дикой природе» занял Виктор Врбовский из Чехии. Он поймал момент захвата щукой крупного окуня.