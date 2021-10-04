Лучшие фотографии дикой природы 2021 года
Самка западной низменной гориллы проходит через облако бабочек, Национальный парк Дзанга-Санга, Центральноафриканская республика, сообщает Esquire.
В категории «Пейзаж» победил Даниел де Гранвил Мансу из Бразилиис фотографией скелета парагвайского каймана на высохшей почве в районе бразильской заболоченной впадины Пантанал, штат Мату-Гросу.
Второе место в категории «Пейзаж» занял бразилианец Денис Ферейра Нету за фотографию хребта Серра-ду-Мар, напоминающего голову динозавра.
Бронзовый медалист категории «Пейзаж» — Яссен Тодоров из США со снимком соляных прудов в Сан-Франциско.
Приз зрительских симпатий достался индуса Пратхамешу Гадекару, запечатлевшему светлячков.
Завораживающий кадр водопада в Исландии от Ман Вай Вонга, Гонконг.
Триумфатор категории «Люди и природа» Алан Шредер из Бельгии снял процесс спасения орангутангов. Сотрудники программы по сохранению орангутангов Суматры готовят к операции трехмесячную самку по имени Бренда.
Гид во время песчаной бури в Сахаре принес австралийцу Тому Овероллу второе место в категории Второе место в категории «Люди и природа».
Третье место категории «Люди и природа» — фотография дайвера в пучине мусора и пластика авторства Шебнема Джошкуна, Турция.
Победитель в категории «Вода" — Кази Арифуджаман, Бангладеш.
Второе место в категории «Вода» ушло Хораму Меннесу из Мексике, сфотографировавшего пловцов в сеноте — подземном водном резервуаре.
Победитель в категории «Дикая природа» — Буддхилини де Суза из Австралии — запечатлел гепардов, боющихся с сильным течением реки Телек, Кения.
Второе место в категории «Дикая природа» занял поляк Матеуш Пьесак с фотографией зеленушек, чижей и вьюрков на поле подсолнухов.
Третье место в «Дикой природе» занял Виктор Врбовский из Чехии. Он поймал момент захвата щукой крупного окуня.