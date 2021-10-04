В Донецке катастрофа с COVID-19: проблему признали даже в "ДНР"

В Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем Телеграм-канале﻿.

"Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но судя по всему, они огромны. Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация", – рассказывает он.

По словам блогера, если раньше "власти" практически отрицали эпидемию, признавая всего несколько десятков заболевших в день, то теперь уже признают по 600-700.

"Еще в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась. Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при этом тест на Ковид ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским «Спутником». Это не помогло – человек в тяжелом состоянии. В больницу отца удалось положить чудом – как раз совпало так, что кто-то умер и освободилась койка", – пишет Казанский.

Но в самой больнице, утверждает журналист, ситуация ужасная: врачей нет (доктора, получив российские паспорта, массово увольняются и едут в Россию, не желая работать за 8 тысяч рублей), кислород тоже в дефиците.

"Каждый день в палате умирает, как минимум, один человек. В отсутствии кислорода врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет – привозят мало, и почти сразу все разметают", – объясняет блогер.

В то же время, как утверждает Казанский, привезти концентраторы из Украины невозможно, так как КПВВ перекрыты боевиками. Остается либо везти из Ростова (на границе такое оборудование пропускают только за взятки), либо покупать вдвое дороже у перекупщиков.

"В итоге, товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300-400). Понятно, что у большинства заболевших просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма", – пишет Казанский.

К тому же, говорит он, помогает такое оборудование слабо (сатурация с 60 поднялась до 70), но "это хотя бы что-то" и "другой помощи в «ЛДНР» людям нет" .