В Польше троим украинцам грозит до 10 лет за поджог птицефермы

В Мазовецком воеводстве Польши задержаны три гражданина Украины по обвинению в поджоге сарая на территории птицефермы и проникновении в местную лавку, сообщает Деловая столица.

Птицеферма находится в селе Камион в Жирардувском повете. Пожар произошел в воскресенье, 3 октября.

После того, как пожар был потушен, выяснилось, что причиной возгорания мог стать поджог. Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них подкладывает огонь в постройку. Личности злоумышленников были установлены. Все они — граждане Украины. Один из них оказался бывшим работником птицефермы и сам сообщил владельцу о пожаре.

По словам полиции, во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описаниям злоумышленников соответствовали двое задержанных.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были в нетрезвом состоянии. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя. Всем трем задержанным гражданам Украины грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.