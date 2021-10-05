В Украине впервые наказали врача за подделку COVID-сертификатов
За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу. Врач из Павлограда должен заплатить 34 000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности, сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что на совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.
"Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.
Автор: Юлия Бойко