Корниенко напомнил Порошенко про его оффшоры и расследование "Панамаликс"

Председатель партии "Слуга народа» Александр Корниенко напомнил экс-президенту Петру Порошенко про его оффшоры и расследование "Панамаликс", которое в 2016 году показало, как тот пытался использовать оффшорную компанию для реструктуризации своего бизнеса перед его продажей. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

"В своих пылких речах о свежих оффшорных расследованиях Петр Алексеевич должен не забывать о «Панамаликс» пятилетней давности, где мы увидели много интересной информации про его офшоры. Конечно, сейчас приближенные к Порошенко эксперты и блогеры попробуют объяснить, что есть два разных вида оффшоров. Первые – хорошие, «патриотические», которые помогают гетманам развивать страну. Вторые – плохие, «зеленые» оффшоры, с помощью которых невежды якобы прячут свои доходы", – отметил Александр Корниенко во время брифинга.

Председатель партии также прокомментировал свежее журналистское расследование, основанное на так называемых Pandora Papers, и рассказал о бизнесе Квартала в 2012 году.