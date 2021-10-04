Цена на нефть поднялась выше 81 доллара. Это максимум за три года
Цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель. Это максимальная отметка за последние три года, сообщает РБК-Украина.
В частности, на Лондонской бирже ICE цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с октября 2018 года.
Кроме того, цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 за баррель, что стало максимальным значением почти за семь лет.
Цены растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти. На сегодняшнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.
Автор: Артем Горовенко