В Раде зарегистрировали постановление о санкциях против Коломойского

Депутатское объединение «Справедливость» зарегистрировало в парламенте постановление о введении санкций против предпринимателя Игоря Коломойского. Об этом рассказала глава объединения Александра Устинова, сообщает InfoResist.

Нардеп заявила, что Верховная Рада должна проголосовать за санкции против Коломойского, а потом обратиться в СНБО, чтобы такие санкции не были «избирательными».

По мнению Устиновой, подобное голосование было бы замечательным способом для парламентского монобольшинства показать настоящие намерения бороться с олигархами, а не с оппозицией. Она считает, что голосованием за санкции против Коломойского нардепы могли бы показать, что они не защищают спонсоров политиков и не занимаются пиаром.

Устинова заявила, что подобный шаг является тестом на то, насколько нардепы каждой политической силы действительно готовы к «настоящим» действиям против олигархов.