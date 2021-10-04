Wizz Air возобновляет два рейса из Киева и один из Одессы

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с октября возобновляет рейсы по маршрутам Киев - Катовице (Польша), Киев - Неаполь (Италия) и Одесса - Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, в частности, рейсы из Киева в Катовице запускаются с 8 октября. В октябре они будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с ноября - только по средам и воскресеньям.

Рейсы из Киева в Неаполь запускаются с 6 октября. В октябре они будут выполняться по средам и воскресеньям, с ноября - по четвергам и воскресеньям.

Рейсы из Одессы в Абу-Даби запускаются 7 октября. Они будут выполняться по четвергам.

Кроме Wizz Air, рейсы из Киева в Катовице и Неаполь, в этот период также будет выполнять авиакомпания Ryanair.