Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Украине 5 октября

По прогнозам﻿ синоптиков, в начале грядущей недели октябрь еще порадует нас солнечными деньками и "бабьим летом". Во всех регионах будет ясно с небольшой облачностью, а осадков пока не будет нигде по стране.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Во вторник, 5 октября, на западе Украины, а также на юге и в Крыму, ожидается от 14 до 19°С днем и 4-9°С ночью. В центре, на севере и на востоке будет прохладнее – от 12 до 16°С днем и 3-6°С ночью. На Закарпатье, как и прежде, будет теплее всего – там обещают 19-21°С днем и 7-9°С ночью.

Дождей 5 октября не обещают нигде по стране – во всех регионах солнечно с небольшой облачностью. Но будет довольно ветрено – на основной территории около 14-25 км/час, в Крыму возможны шквалы до 32 км/час. В центре, на западе и на севере ожидается ветер 11-22 км/час, на западе местами возможны шквалы до 25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что ночью 5 октября в северных и центральных областях на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°С (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 5 октября ожидается температура от 5 до 15°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и пасмурная погода с прояснениями.