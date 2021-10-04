"Крутой был парень": Зеленский встретился с родителями Скрябина
Президент Владимир Зеленский встретился на Банковой с родителями известного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) и передал им орден Героя Украины. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ОПУ, сообщает Сегодня.
Указ о присвоении звания "Герой Украины" президент подписал еще 17 августа 2020 года, отметив его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства и общественную деятельность.
В Офис президента пришли отец, мать, вдова и дочь Кузьмы. Орден Зеленский вручил главе семейства.
"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал глава государства.
Отец Андрея Кузьменко Виктор поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.
"Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", – сказал он.