"Крутой был парень": Зеленский встретился с родителями Скрябина

Президент Владимир Зеленский встретился на Банковой с родителями известного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) и передал им орден Героя Украины. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ОПУ, сообщает Сегодня.

Указ о присвоении звания "Герой Украины" президент подписал еще 17 августа 2020 года, отметив его выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства и общественную деятельность.

Зеленский с родными Кузьмы. Фото: president.gov.ua

В Офис президента пришли отец, мать, вдова и дочь Кузьмы. Орден Зеленский вручил главе семейства.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал глава государства.

Президент вручил орден отцу Кузьмы. Фото: president.gov.ua

Отец Андрея Кузьменко Виктор поблагодарил президента за большое внимание к памяти его сына.