Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября 2021 года
День снижения жизненного тонуса – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака. Во вторник, 5 октября, 29-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке Зодиака Дева, сообщает Корреспондент.
Луна в Деве – благоприятное время для кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.
Подходит для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья, питания, а также для деловой и интеллектуальной работы, обучения, оформления денежных документов, наведения порядка.
День 5 октября – связан с понижением общего жизненного тонуса. Возможно проявление хронических заболеваний и депрессии, получение травм. Важно не думать о плохом и уделять внимание только самым насущным житейским вопросам.
Не рекомендуется строить планы и начинать что-то новое.
В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.
Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября
Овен (21.03−19.04)
Овнам потребуется уединение, сосредоточенность и трезвый расчет для достижения гармонии в личных отношениях. Звезды советуют проявить доброту и снисходительность в общении с окружающими.
Телец (20.04−20.05)
Тельцам придется искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Благоприятный день для развития бизнеса и заключения деловых соглашений.
Близнецы (21.05−21.06)
Звезды обещают Близнецам благоприятный день для реализации свежих идей и планов, но постороннее влияние может затруднить продвижение к успеху. Удачно сложатся командировки и путешествия.
Рак (22.06−22.07)
Раки будут полны сил и смогут осуществить множество выгодных проектов. Звезды советуют долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения.
Лев (23.07−22.08)
Все, за что возьмутся Львы, будет удаваться. Представители знака смогут выйти даже из самых запутанных ситуаций. Не исключены знакомства, которые станут началом новых отношений.
Дева (23.08−22.09)
Девам лучше не показывать истинных чувств − это поможет разобраться в мотивах и намерениях окружающих. Для благополучного дня большое значение имеет эмоциональная обстановка в семье.
Весы (23.09−22.10)
Звезды советуют Весам воздержаться от слишком соблазнительных и рискованных предложений, а также проявить осторожность в общении. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может нарушить все планы.
Скорпион (23.10−21.11)
У Скорпионов обострится интуиция, что поможет им в трудном выборе. Чтобы обрести мир и покой, звезды рекомендуют уединиться и заняться любимым делом
Стрелец (22.11−21.12)
Стрельцы будут полны сил и энергии, что поможет им в достижении поставленных целей. Удастся решить множество дел, благоприятны контакты с противоположным полом.
Козерог (22.12−19.01)
Козерогов ожидает везение во всех сферах жизни. День удачен для романтических свиданий, подписания контрактов, деловых договоренностей.
Водолей (20.01−18.02)
Водолеи смогут справиться с самыми трудными проблемами и задачами. Успех во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих.
Рыбы (19.02−20.03)
Звезды советуют Рыбам не вмешиваться в чужие дела и ограничить активность – в этот день она может стать причиной ссор. Возможны сплетни и интриги, которые негативно повлияют на отношения.