Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября 2021 года

День снижения жизненного тонуса – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака.﻿ Во вторник, 5 октября, 29-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке Зодиака Дева, сообщает Корреспондент.

Луна в Деве – благоприятное время для кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Подходит для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья, питания, а также для деловой и интеллектуальной работы, обучения, оформления денежных документов, наведения порядка.

День 5 октября – связан с понижением общего жизненного тонуса. Возможно проявление хронических заболеваний и депрессии, получение травм. Важно не думать о плохом и уделять внимание только самым насущным житейским вопросам.

Не рекомендуется строить планы и начинать что-то новое.

В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнам потребуется уединение, сосредоточенность и трезвый расчет для достижения гармонии в личных отношениях. Звезды советуют проявить доброту и снисходительность в общении с окружающими.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам придется искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Благоприятный день для развития бизнеса и заключения деловых соглашений.

Близнецы (21.05−21.06)

Звезды обещают Близнецам благоприятный день для реализации свежих идей и планов, но постороннее влияние может затруднить продвижение к успеху. Удачно сложатся командировки и путешествия.

Рак (22.06−22.07)

Раки будут полны сил и смогут осуществить множество выгодных проектов. Звезды советуют долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения.

Лев (23.07−22.08)

Все, за что возьмутся Львы, будет удаваться. Представители знака смогут выйти даже из самых запутанных ситуаций. Не исключены знакомства, которые станут началом новых отношений.

Дева (23.08−22.09)

Девам лучше не показывать истинных чувств − это поможет разобраться в мотивах и намерениях окружающих. Для благополучного дня большое значение имеет эмоциональная обстановка в семье.

Весы (23.09−22.10)

Звезды советуют Весам воздержаться от слишком соблазнительных и рискованных предложений, а также проявить осторожность в общении. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может нарушить все планы.

Скорпион (23.10−21.11)

У Скорпионов обострится интуиция, что поможет им в трудном выборе. Чтобы обрести мир и покой, звезды рекомендуют уединиться и заняться любимым делом

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы будут полны сил и энергии, что поможет им в достижении поставленных целей. Удастся решить множество дел, благоприятны контакты с противоположным полом.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает везение во всех сферах жизни. День удачен для романтических свиданий, подписания контрактов, деловых договоренностей.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи смогут справиться с самыми трудными проблемами и задачами. Успех во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды советуют Рыбам не вмешиваться в чужие дела и ограничить активность – в этот день она может стать причиной ссор. Возможны сплетни и интриги, которые негативно повлияют на отношения.