Lamborghini до винтика воссоздала концепт Countach LP500 1971 года

Автомобиль построили для неназванного частного заказчика, сообщает 24 Канал.

Countach – это серийная модель среднемоторного спорткара Lamborghini, которая выпускалась между 1974 и 1990 годами. За все годы производства было выпущено 1983 Countach, и сегодня эти автомобили высоко ценятся коллекционерами. Однако серийному производству предшествовала презентация концептов, а первый прототип – LP500 1971 года, безусловно, является наиболее желанным объектом для коллекционеров. Оригинальный концепт был уничтожен в 1974 году в ходе краш-тестов, но, к счастью, сохранились чертежи и документация.

В 2017 году таинственный “страстный поклонник классических автомобилей” и страстный коллекционер обратился к итальянским мастерам с предложением воссоздать исторический прототип, чтобы он стал украшением его собрания. В этом году Lamborghini отмечает 50-летие знаковой модели и даже вывела в свет новый суперкар Countach LPI 800-4, который будет выпущен серией из 112 машин. Но в Сант-Агата-Болоньезе тоже решили почтить Countach чем-то особенным. Таким особенным подарком и стал Countach LP500.

25 000 человекочасов понадобилось мастерам Lamborghini для того, чтобы воссоздать Countach LP500. Отсутствие реальной модели означало, что Lamborghini нужно было найти, получить и проанализировать все имеющиеся документы, фотографии, отчеты по совещаниям и оригинальные чертежи прототипа. Кроме того, были привлечены даже некоторые люди, которые работали над оригинальным прототипом. Этот процесс занял месяцы. 2000 рабочих часов понадобилось только на воспроизведение линий прототипа с использованием изображений, омологационных листов и 3D-сканирование первого LP400, как эталонного.

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Но результат оказался действительно потрясающим и максимально соответствующим оригиналу. У машины 2021 года даже шины точь-в-точь такие же, как у концепта – Pirelli Cinturato CN12 в размерности 245/60R14 спереди и 265/60R14 сзади. Они также были воспроизведены по оригинальным технологиям 1970-х годов с помощью Fondazione Pirelli.

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: современная заводская реплика Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: оригинальный прототип Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Во сколько обошелся заказчику этот проект – Lamborghini, конечно, не разглашает. Однако, учитывая уникальность автомобиля, основательной подход производителя к реконструкции и статус марки Lamborghini, можно предположить, что речь идет о семизначной или восьмизначной сумме.

Источник: Lamborghini