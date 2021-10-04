В Украине появилась первая профессиональная команда по баскетболу 3х3

В Киеве в офисе Федерации баскетбола Украины состоялась встреча, посвященная созданию первой профессиональной мужской команды по баскетболу 3х3. Команда получила название "Кельты-Буковель". Базироваться команда будет в Киеве. В планах – участие в Челленджерах и Мастерсах по баскетболу 3х3, сообщает Обозреватель.

Президент ФБУ Михаил Бродский поздравил тренеров и игроков команды, пожелал им успехов и озвучил цели, отметив, что со своей стороны Федерация сделает все для их достижения.

"Мы стоим на пороге новой истории. Пройдут годы, и именно этих ребят будут вспоминать, как первопроходцев. Задачи – максимальны. Хочется видеть украинских баскетболистов на пьедестале, с медалями на Олимпийских играх" , – отметил он на встрече с командой.

Лидерами созданной команды должны стать экс-игроки сборной Никита Руслов и Антон Мусиенко. Руслов в своем активе имеет бронзу Лиги наций-2019 и "серебро" чемпионата мира по баскетболу 3х3 в категории U-23 в 2019 году. В сентябре в составе национальной сборной он стал четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Антон Мусиенко в составе сборной Украины U-23 в 2021 году стал бронзовым призером Лиги Наций и чемпионата Европы.

Тренерский штаб и игроки команды. Источник: ФБУ

"Очень интересный проект, все мы рады принимать в нем участие. Со всеми ребятами знакомы давно, подобрался хороший коллектив. Надеюсь, все у нас получится. Удачи нам" , – отметил один из игроков команды Никита Руслов.

После встречи с президентом игроки и тренеры поставили свои подписи под контрактами. Теперь эти игроки сосредоточатся исключительно на выступлениях в баскетболе 3х3. Первым тренером команды будет Дмитрий Липовцев, помогать ему будет Александр Кодола.

В состав команды "Кельты-Буковель" вошли: Владлен Бережной (01.03.1995), Вадим Быков (06.06.1996), Кирилл Мещеряков (17.08.1995), Антон Мусиенко (31.10 .1997), Никита Руслов (23.10.1996).