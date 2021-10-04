Газпром начал заполнять газом первую нитку "СП-2"

Nord Stream 2 AG объявила, что с 4 октября начала заполнять газом первую нитку газопровода Северный поток-2, сообщает Новое время.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении на ее сайте.

Отмечается, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием так называемых «интеллектуальных» поршней, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило сегодня, что первая нитка Северного потока-2 в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать.

«4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила необходимые условия, в том числе условия, касающиеся сертификации», — говорится в сообщении.

Для введения в эксплуатацию нитки А необходимо выполнить еще некоторые условия, отметили в ДЭА.

Строительство газопровода Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год было завершено 10 сентября.