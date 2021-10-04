Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "СП-2"

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября рснизилась на фоне новостей о заполнении первой нитки "Северного потока-2" после одобрения начала тестирования трубопровода Датским энергетически агентством. В моменте котировки опускались на 70 долларов, сообщает РБК-Украина.

В течение часа после выхода новостей о "Северном потоке-2" стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.

Затем на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов. По состоянию на 19:20, стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, сегодня цена газа на хабе TTF в Нидерландах превышала 1200 долларов за тысячу кубометров.

Автор: Дмитрий Кузнецов