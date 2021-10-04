Facebook, Instagram и WhatsApp "легли" из-за масштабного сбоя

В работе социальных сетей Facebook, Instagram, а также мессенджера WhatsApp случился глобальный сбой, сообщает Деловая столица.

Так, сообщения о сбое в работе начали поступать около 18:25 по киевскому времени. В настоящее время ни одна из страниц соцсети недоступна.

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В работе мобильного приложения и мессенджера Facebook также наблюдаются сбои. В частности, не отображается лента новостей, невозможно отправить сообщение.

Кроме того, пользователи мессенджера WhatsApp заявили о проблеме в работе приложения.

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