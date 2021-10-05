Поверхности, которые категорически запрещено мыть с помощью соды

Каждой хозяйки, наверное, знакома ситуация, когда после приготовления пищи кухня становится похожа на настоящие катакомбы. Отмыть посуду и другие приборы становится очень тяжело с помощью обычного моющего средства. Тогда в ход идут различные подручные помощники, одним из которых является обычная пищевая сода. Но действительно ли ее можно применять везде, сообщает Обозреватель.

Топ-3 поверхности, которые нельзя мыть с помощью соды.

Стекло

Сюда можно отнести стаканы, окна, зеркала и вазы, которые ни в коем случае нельзя очищать, используя соду. Ведь в результате шипучей реакции и отшелушивающих свойств вещество способно привести к появлению маленьких трещин и царапин на прозрачных поверхностях. Вместо соды советуют использовать белый уксус, лимонный сок или даже черный чай.

Стакан. Источник: Pixabay

Мрамор

Скажите "НЕТ" пищевой соде, если не хотите чтобы элегантная и изысканная поверхность – мрамор – превратилась в изношенную и поцарапанную столешницу. Возможно, с первого раза сода не подействует слишком сильно и не вызовет заметных изменений. Впрочем, после третьего или пятого использования глубоких царапин вам не избежать. Значительно лучше отмыть мраморные поверхности вам поможет мягкое мыло и горячая вода.

Древесина

Пытаясь хотя бы один раз использовать соду в качестве моющего средства для такого вида мебели, вы рискуете оставить маленькие крупинки соды в деревянных поверхностях. В таком случае, деревянный пол или мебель в момент станут шершавыми и изношенными. Вместо соды отдайте предпочтение лимонному соку или оливковому маслу.