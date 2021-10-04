Украина резко сократила закупку автогаза

В сентябре текущего года импортные поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украину составили 127,4 тыс. т. Это на 13% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Если сравнивать с данными годичной давности, то объемы упали на 7,3%, сообщает UBR.

В частности, импорт СУГ из России сократился на 13,5%. Всего из соседней страны завезли 61,3 тыс. т топлива, в том числе поставки "Роснефти" в Украину составили 26,4 тыс. т.

Одновременно импорт автогаза из Казахстана сократился на 29%. Общий объем превысил 22 тыс. т. При этом поставки из Беларуси составили 20,5 тыс. т, что равняется объемам августа. В частности, Белорусский ГПЗ отгрузил 9,1 тыс. т (-2%), а "Белорусская нефтяная компания" – 8,5 тыс. т (-5%).

Поставки из Восточной Европы составили 9,5 тыс. т, просев на 23%. В тройку крупнейших стран-отправителей входят Польша (3,5 тыс. т), Латвия (2,1 тыс. т) и Литва (1,7 тыс. т).

Морским транспортом в страну завезли 12,7 тыс. т. Столько же было и в августе.