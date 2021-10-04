Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают

Глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров - пагубно повлиял на акции ведущих IT-компаний мира. Стоимость ценных бумаг Twitter упала больше всего, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным NASDAQ - американского внебиржевого рынка, специализирующийся на акциях IT-компаний, массовый сбой негативно повлиял на акции:

Twitter-акции упали на 6,4%;

nasdaq.com

Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - акции упали 2,5%;

nasdaq.com

Amazon - акции упали на 2,8%;

nasdaq.com

Facebook - акции упали на 5,7%;

nasdaq.com

Netflix - акции упали на 2,3%;

nasdaq.com

Apple - акции упали на 2,8%.

nasdaq.com

Автор: Сергей Пышкин