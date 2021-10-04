Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
Глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров - пагубно повлиял на акции ведущих IT-компаний мира. Стоимость ценных бумаг Twitter упала больше всего, сообщает РБК-Украина.
Согласно данным NASDAQ - американского внебиржевого рынка, специализирующийся на акциях IT-компаний, массовый сбой негативно повлиял на акции:
- Twitter-акции упали на 6,4%;
- Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - акции упали 2,5%;
- Amazon - акции упали на 2,8%;
- Facebook - акции упали на 5,7%;
- Netflix - акции упали на 2,3%;
- Apple - акции упали на 2,8%.
Автор: Сергей Пышкин