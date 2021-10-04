Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают

Глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров - пагубно повлиял на акции ведущих IT-компаний мира. Стоимость ценных бумаг Twitter упала больше всего, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным NASDAQ - американского внебиржевого рынка, специализирующийся на акциях IT-компаний, массовый сбой негативно повлиял на акции:

  • Twitter-акции упали на 6,4%;
Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
nasdaq.com
  • Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - акции упали 2,5%;
Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
nasdaq.com
  • Amazon - акции упали на 2,8%;
Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
nasdaq.com
  • Facebook - акции упали на 5,7%;
Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
nasdaq.com
  • Netflix - акции упали на 2,3%;
Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
nasdaq.com
  • Apple - акции упали на 2,8%.
Глобальный сбой соцсетей: акции IT-компаний падают
nasdaq.com

Автор: Сергей Пышкин

Новости

analytics