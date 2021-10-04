Новый посол Грузии обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили

Новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили после проведенной в понедельник первой встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве заявил, что разговор шел по многим направлениям сотрудничества между двумя странами, сообщает Интерфакс-Украина.

"Разговор был и о Саакашвили, находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - сказал посол в Киеве грузинской телекомпании "Имеди".

"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили.

Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.