Не могут войти в офис. У сотрудников Facebook не работают е-пропуска

Масштабный сбой в социальной сети Facebook, который длиться уже не первый час, может оказаться сливом данных пользователей. Якобы данные более 1,5 миллиарда человек уже продаются на популярном хакерском форуме, сообщает УНИАН.

Якобы выставили на продажу следующие данные пользователей Facebook:

имена;

адреса электронной почты;

номера телефонов;

местоположение;

пол;

идентификатор пользователя.

Если эта информация подтвердится, то это будет самый крупный слив в истории соцсети. Хакером удалось получить информацию с помощью скрейпинга - получения веб-данных путем извлечения их с интернет-ресурсов.

Сбой повлиял не только на обычных пользователей Facebook, но и на работников компании.

Журналиста американского издания The New York Times Райан Мак в Twitter сообщил, что внутренние программы для коммуникации сотрудников компании не работают, поэтому возобновить работу соцсети невозможно.

"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу" , - указано в сообщении.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

"Только звонил один из работников FB, который описал, что сотрудники не могут сегодня войти в здание, чтобы начать оценивать степень отключения, поскольку их значки не работали для доступа к двери", - сообщает журналистка.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру сейчас наблюдаются у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

По некоторым данным, стали недоступны или же происходят небольшие сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.