Белый дом отреагировал на сбой в Facebook. Следит за ситуацией

Белый дом знает о ситуации, которая произошла с работой соцсетей компании Facebook и других интернет-ресурсов. Администрация американского президента внимательно следит за ситуацией, сообщает РБК-Украина.

Об этом на брифинге заяаила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В то же время представительница администрации Байдена прокомментировала расследование, в котором говорится о том, что Facebook недостаточно занимается вопросом защиты персональных данных своих пользователей.

"На наш взгляд, это лишь последнее в серии открытий о платформах социальных медиа, которое дало понять, что саморегуляция не работает. Так считал президент давно" , - сказала Псаки.

Автор: Дмитрий Левицкий