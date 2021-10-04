НАПК проверит декларации Зеленского и Баканова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларации о доходах президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова с учетом данных журналистского расследования масштабной утечки информации, известного как Pandora Papers, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире "Радио НВ".

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена… Первый помощник президента на общественных началах — не должен подавать декларацию, а следовательно мы не можем проверить декларацию. А декларацию председателя СБУ мы проверяем" , — отметил Новиков.

Председатель НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности.

"Первая декларация, проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября" , — сообщил Новиков.

В то же время председатель Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отображение (в декларации) средств на счетах оффшорных компаний — не является нарушением. Есть нарушением неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе "О предотвращении коррупции" есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображается только объекты, которые зарегистрированы на оффшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное — не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми есть компании" , — пояснил он.

По словам Новикова, факты в расследовании, которые имели место в 2012 году, "не могут быть основанием для ответственности".

"Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали ли они или не существовали — это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК" , — сказал глава НАПК.

Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.