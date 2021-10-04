Саакашвили заявил, что будет голодать "до конца жизни"

Глава исполкома Нацсовета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что намерен продолжать свою голодовку до конца жизни.﻿ Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, зачитавший письмо Саакашвили, сообщает УНИАН.

В письме политик утверждает, что вернулся на родину, чтобы " помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии ".

"Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть" , - заявил он.

Саакашвили добавил, что предварительно отказался от предложения врачей о любой форме вмешательства в случае бессознательного состояния.