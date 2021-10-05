В Тернопольском зоопарке выявили сибирскую язву
В зооуголке тернопольского парка "Топильче" обнаружили опасное инфекционное заболевание. В парке погиб пони, у которого нашли сибирскую язву, сообщает Обозреватель.
Отмечается, что пони погиб незадолго до побега буйволов, в ночь на 28 сентября, передает пресс-служба управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
"В ходе вскрытия трупа животного обнаружены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а увеличение и закругленность краев селезенки вызвало подозрение на сибирскую язву", — говорится в сообщении.
Это подозрение сначала подтвердили в тернопольской лаборатории. А в понедельник, 4 октября, поступили результаты исследования, проведенного в Киеве – в государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Они также подтвердили диагноз тернопольских ветеринаров.
На зооуголок наложен карантин и утвержден план мероприятий. Животных, содержащихся в зооуголке, осмотрели специалисты, провели им термометрию и провакцинировали от сибирской язвы.
Ветеринары продолжают наблюдать за здоровьем животных с зооуголка. А за контактными лицами наблюдают медики.