В Тернопольском зоопарке выявили сибирскую язву

В зооуголке тернопольского парка "Топильче" обнаружили опасное инфекционное заболевание. В парке погиб пони, у которого нашли сибирскую язву, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что пони погиб незадолго до побега буйволов, в ночь на 28 сентября, передает пресс-служба﻿ управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

"В ходе вскрытия трупа животного обнаружены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а увеличение и закругленность краев селезенки вызвало подозрение на сибирскую язву" , — говорится в сообщении.

Это подозрение сначала подтвердили в тернопольской лаборатории. А в понедельник, 4 октября, поступили результаты исследования, проведенного в Киеве – в государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Они также подтвердили диагноз тернопольских ветеринаров.

На зооуголок наложен карантин и утвержден план мероприятий. Животных, содержащихся в зооуголке, осмотрели специалисты, провели им термометрию и провакцинировали от сибирской язвы.

Ветеринары продолжают наблюдать за здоровьем животных с зооуголка. А за контактными лицами наблюдают медики.