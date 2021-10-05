Литовским пенсионерам будут платить за вакцинацию

В Литве планируют выплачивать пенсионерам по 100 евро за вакцинацию от COVID-19.﻿, сообщает УНИАН.

По информации Delfi, Министерство социальной защиты и труда страны подготовило соответствующий проект.

Согласно документу, право на единовременную выплату в размере 100 евро будет иметь человек старше 75 лет, который до сентября этого года не был привит ни одной дозой вакцины от COVID-19, а к 1 декабря полностью вакцинировался.

Также выплата предусмотрена людям 75-лет и старше, которые в данный момент привились, и до 1 апреля вакцинируются бустерной дозой.

Средства могут выплачиваться в декабре и апреле вместе с пенсией. Один пенсионер может претендовать только на одну выплату.