Израиль обвинил Иран в подготовке теракта

Израиль обвинил Иран в заговоре и попытке организовать теракт против израильских бизнесменов, которые проживают на Кипре. В стране все обвинения отвергли и назвали их необоснованными, сообщает Обозреватель.

Такое заявление в понедельник, 4 октября, сделал пресс-секретарь главы израильского государства Нафтали Беннета Матан Сиди. Оно прозвучало после того, как на Кипре правоохранители задержали мужчину который, как утверждают в стране, мог быть наемником.

Задержанному 38 лет, он азербайджанец и имеет паспорт России. Его целью, по мнению власти Израиля и Кипра, мог быть бизнесмен Тедди Саги – основатель компании Saqi Group, которая создает программное обеспечение для азартных онлайн-игр Playtech.

Вместе с тем, Саги, как сказал пресс-секретарь Беннета, не был конечной целью.

"Я прошу разъяснить от имени сотрудников службы безопасности, что это был террористический акт Ирана против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре" , – сказал Сиди.

Азербайджанца задержали, как только он пересек пункт, который соединяет контролируемый Турцией север и южную часть этнически разделенной территории острова. Как писали СМИ, в его авто нашли глушитель.

В свою очередь в Иране заявили, что обвинения являются необоснованными.