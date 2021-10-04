Facebook и Instagram возобновили работу

В ночь на вторник, 5 октября, восстановлена работа соцсетей Facebook и Instagram, сообщает Корреспондент.

Сервисы оставались недоступными около семи часов из-за глобального сбоя, который стал крупнейшим в компании за последние 13 лет. Официальную причину в компании пока не назвали.

Отметим, обвал Facebook спровоцировал падение соцсети Tinder, а также Downdetector - сервиса, который сообщает о падениях других сервисов.

Кроме того, стали недоступны Netflix и Zoom, начались сбои в YouTube и Viber, а также в онлайн-сервисах Bank of America - второго крупнейшего банка США.