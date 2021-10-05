В Нью-Йорке осквернили памятник Флойда

В воскресенье, 3 октября, в Нью-Йорке облили краской статую Джорджа Флойда – афроамериканца, который погиб при задержании полицией. Вандал попал на видео камеры наблюдения, сообщает Обозреватель.

Как пишет The Washington Post, бронзовый бюст Флойда установили на площади Юнион-сквер 1 октября вместе с еще двумя скульптурами: Бреонни Тейлор – чернокожей, убитой полицейским, и Джона Льюиса – конгрессмена, лидера движения борцов за гражданские права. Скульптуры Льюиса и Тейлор не подверглись вандализму.

Неизвестный облил серой краской статую, изображающую голову Флойда. Нарушителя пока не задержали, ведется расследование.

Полиция получила видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как около 10 часов утра мужчина со скейтбордом слоняется позади статуи. На кадры попало, как он сначала смешивает краску, а затем садится на свой скейтборд, брызгает краской на скульптуру и уезжает с места.

Отмечается, что это дело расследует полиция Нью-Йорка по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Но правоохранителям пока не известна личность вандала, снятого на видео.

Это уже не первый акт вандализма в отношении статуи Флойда в Нью-Йорке. Еще одна скульптура была повреждена в июне этого года в Бруклине. На ней появился логотип группы сторонников теории превосходства белой расы, нарисованный белой краской. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти. К слову, обе статуи созданы одним художником.