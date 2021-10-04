На Волыни ромы избили ветерана АТО

В поселке Торчин Луцкого района Волынской области группа ромов совершила нападение на военного-участника боевых действий на Донбассе. Кадры избиения обнародовала очевидец произошедшего в Facebook, сообщает Корреспондент.

По словам женщины, инцидент произошел накануне на остановке общественного транспорта. Военный ждал маршрутку и разговаривал по телефону, когда компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Свидетель отметила, что все они были в состоянии алкогольного опьянения.

Когда мужчина попросил оставить его в покое, злоумышленники набросились на него и избили. На место происшествия вызвали полицию и медиков. Как сообщают пользователи сети, ветеран отказался писать заявление на нападавших, поскольку "очень хотел домой".

Вскоре в Сети появилось видео, на котором мужчины ромской национальности просят прощения за нападение. Как сообщается, их разыскали местные жители, заставили стать на колени и извиниться.