Авиакомпании договорились декарбонизироваться к 2050 году

По информации на сайте IATA, общая ассамблея Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) приняла резолюцию, которая предусматривает полный отказ от выбросов углерода к 2050 году, сообщает Укринформ.

«Мировые авиакомпании приняли крайне важное решение достичь экологичности полетов. Восстановление активности отрасли после пандемии коронавируса происходить путем снижения выбросов. Декарбонизация авиа отрасли является реальным вызовом ... Впрочем, мы твердо убеждены, что надежный путь к этой цели существует» , - отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш.

Среди мер, которые должны обеспечить тотальное сокращение выбросов углерода - использование экологически чистого авиационного топлива, которое сейчас производится в очень малых объемах. Также предполагается внедрение новых технологий, повышение эффективности инфраструктуры отрасли и использования электрических и водородных двигателей.

Следует отметить, что китайские авиаперевозчики предлагали перенести дедлайн нулевое сокращение выбросов CO2 на 2060 год. Однако в итоге приняли достичь этого к 2050-му.