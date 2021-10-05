Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Американская компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. ﻿﻿Выход новой версии ОС должен был состояться 5 октября по времени США, но она стала доступна для пользователей уже 4 октября, сообщает РБК-Украина.

По информации The Verge те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной на них Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии.

Другие пользователи получат предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

В Microsoft ожидают, что пользователи устройств с Windows 10 смогут перейти на новую версию ОС к середине 2022 года.

Напомним, что сообщение о загрузке 11 версии операционной системы можно будет получить через службу Windows Update, или же через специальное приложение Microsoft PC Health Check.

Автор: Артур Родивилов