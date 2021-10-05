В Афганистане 34 талиба заняли государственные посты

Сформированное радикальным движением «Талибан» временное правительство Афганистана назначило 34 талиба на государственные должности, включая одну министерскую, сообщает Лента.Ру.

В сообщении представителя радикалов и заместителя министра информации и культуры Забихуллы Муджахида говорится, что на каждый из утвержденных постов назначены исключительно представители движения, которые носят религиозные титулы. Среди них четыре кари, 16 мулл и 14 мавлави.

Постановление утверждено верховным лидером радикалов мавлави Хайбатуллой Ахундзадой. При этом практически все из 34 назначенных на государственные посты являются пуштунами, то есть представителями самой многочисленной этнической группы в Афганистане.