Во Франции разоблачили тысячи священников-педофилов

Во Франции выявили до 3200 католических священников-педофилов. Их жертвами за 70 лет стали более 10 тысяч детей.﻿ Об этом глава независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в церкви Жан-Марк Сове рассказал французскому изданию Le Monde, сообщает УНИАН.

Расследование установило, что из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции от 2900 до 3200 человек были причастны к сексуальному насилию разного рода (домогательствам, растлению малолетних, хранению детской порнографии и покрывательству сексуальных преступлений).

При этом правоохранителям передали данные о 22 случаях насилия со стороны священников, которые еще живы, а значит еще можно провести соответствующие уголовные разбирательства.

Известно, что комиссия начала работу в 2018 году на волне скандалов в церквях других стран.