В Facebook назвали причины сбоя в работе сервисов

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook произошел из-за проблем с сетью. Об этом написал в Twitter глава техслужбы Майк Шрепфер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приносим искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее" , - написал Шрепфер.

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября. В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.