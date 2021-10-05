Профсоюзы готовят масштабный митинг: обнародованы требования
В Федерации профсоюзов Украины объявили, что 7 октября, во Всемирный день действий за достойный труд, профсоюзы выходят на акцию протеста, и обнародовали свои требования к властям страны, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится на сайте Федерации. Так, требования профсоюзов обращены к Кабмину, Верховной Раде, работодателям, бизнес-ассоциациям и транснациональным компаниям.
Федерация призывает:
- отменить антитрудовые и антипрофсоюзные законопроекты №5371, 5388 и 2681 и принять новый Трудовой кодекс;
- гарантировать обеспечение конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату труда, безопасность и здоровье работающим;
- ввести доступные для населения цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги;
- утвердить Госбюджет на 2022 год с безусловным соблюдением определенных законами Украины размеров денежных выплат и социальной защиты граждан (минимальная заработная плата в размере 6900 грн, минимальная пенсия - 3600 грн, должностной оклад первого тарифного разряда в бюджетной сфере - 6500 грн);
- к концу текущего года выплатить задолженность 140 тыс. работникам по заработной плате в размере почти 4 млрд гривен, а также принять законопроекты, которыми будут гарантированы выплаты работникам в случае банкротства предприятия;
- обеспечить полную и своевременную выплату больничных, декретных, социальных услуг и пенсий;
- обеспечить конституционное право на качественное доступное образование, медицинские услуги, право молодежи на первое рабочее место и молодой семьи на жилье.
По данным СМИ, в четверг на улицы городов Украины планируют выйти около 10 тысяч человек.