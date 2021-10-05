Профсоюзы готовят масштабный митинг: обнародованы требования

В Федерации профсоюзов Украины объявили, что 7 октября, во Всемирный день действий за достойный труд, профсоюзы выходят на акцию протеста, и обнародовали свои требования к властям страны, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится на сайте Федерации. Так, требования профсоюзов обращены к Кабмину, Верховной Раде, работодателям, бизнес-ассоциациям и транснациональным компаниям.

Федерация призывает:

отменить антитрудовые и антипрофсоюзные законопроекты №5371, 5388 и 2681 и принять новый Трудовой кодекс;

гарантировать обеспечение конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату труда, безопасность и здоровье работающим;

ввести доступные для населения цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги;

утвердить Госбюджет на 2022 год с безусловным соблюдением определенных законами Украины размеров денежных выплат и социальной защиты граждан (минимальная заработная плата в размере 6900 грн, минимальная пенсия - 3600 грн, должностной оклад первого тарифного разряда в бюджетной сфере - 6500 грн);

к концу текущего года выплатить задолженность 140 тыс. работникам по заработной плате в размере почти 4 млрд гривен, а также принять законопроекты, которыми будут гарантированы выплаты работникам в случае банкротства предприятия;

обеспечить полную и своевременную выплату больничных, декретных, социальных услуг и пенсий;

обеспечить конституционное право на качественное доступное образование, медицинские услуги, право молодежи на первое рабочее место и молодой семьи на жилье.

По данным СМИ, в четверг на улицы городов Украины планируют выйти около 10 тысяч человек.