Крепкие украинские браки: как выглядели звездные пары десятки лет назад

Немало супружеских пар в украинском шоу-бизнесе не проходят испытание славой. Но есть и примеры крепких звездных браков, которые стали примером для подражания и все время вызывают восхищение у поклонников, сообщает Обозреватель.

Зеленские, Бабкины и другие знаменитости счастливы друг с другом уже много лет. Фото самых крепких пар в Украине и как они выглядели в начале отношений и сейчас.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк женаты 25 лет.

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе с 1991 года. Они познакомились в театре на репетиции. Актриса в то время была замужем и воспитывала дочь Антонину, но чувства к Виталию были настолько сильными, что привели к разводу. Через 4 года отношений они поженились. В 2002 году родилась дочь Анна.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов вместе 25 лет.

Певица Руслана Лыжичко и продюсер Александр Ксенофонтов в 2021 году отпраздновали 25-летие свадьбы. Они познакомились, когда начинающая исполнительница обратилась к Александру за помощью. Он тогда работал звукорежиссером и с радостью помог Руслане не только в построении карьеры, но и стал ее лучшим другом и поддержкой. Их дружба переросла в крепкую и страстную любовь.

Елена и Сергей Кравец

Елена и Сергей Кравец женаты 19 лет.

Комедийная актриса Елена Кравец вышла замуж в 2002 году за юмориста Сергея Кравца. Их любовь зародилась еще в университете на играх КВН. Через некоторое время после брака у них родилась дочь Анна, а в 2016 году появились двойняшки Екатерина и Иван.

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия и Мохаммад Захур женаты 18 лет.

Певица Камалия и миллиардер Мохаммад Захур познакомились на закрытой вечеринке. Мужчина сразу влюбился в молодую красавицу и предложил жить вместе. Через несколько месяцев совместной жизни в 2003 году пара отпраздновала свадьбу.

Ради мужа украинская исполнительница приняла ислам. В 2013 году у супругов родилась двойня – Арабелла и Мирабелла.

Елена и Владимир Зеленский

Елена и Владимир Зеленский женаты 18 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена поженились в 2003 году. Пара познакомилась еще в Криворожской школе. Известно, что до свадьбы они встречались в течение восьми лет. Сейчас они вместе воспитывают дочь Александру и сына Кирилла.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев женаты 18 лет.

Телеведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев вместе 18 лет. Они поженились в 2003 году, а через 10 лет совместной жизни влюбленные решили расстаться. К счастью, им удалось сохранить отношения. Супруги воспитывают двух детей – дочь Нану и сына Александра.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик

Андрей Шевченко и Кристен Пазик женаты 17 лет.

Известный украинский футболист Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик в браке 17 лет. Пара познакомилась на вечеринке дизайнера Giorgio Armani в 2002 году, а через два года отпраздновала свадьбу в Вашингтоне. Знаменитые супруги воспитывают четверых совместных сыновей.

Снежана и Сергей Бабкины

Снежана и Сергей Бабкин вместе почти 15 лет

Исполнитель Сергей Бабкин и танцовщица Снежана начали отношения в 2007 году. Через два года они тайно сыграли свадьбу. Пара прошла вместе множество проблем, у Сергея были проблемы с алкоголем и он изменял жене. Сейчас Бабкины все же остаются одной из самых крепких пар Украины. Они воспитывают троих детей.