Индийский стартап ввел трехдневную рабочую неделю

Индийский финтех-стартап Slice предлагает новым сотрудникам работать три дня в неделю с зарплатой в размере 80 процентов от текущей рыночной ставки, сообщает Лента.Ру.

Из-за нехватки рабочей силы в IT-отрасли компании страны соревнуются за специалистов. ﻿﻿Slice делает ставку на то, что привлекательное нововведение даст ему преимущество перед конкурентами, пишет Bloomberg. Основатель компании Раджан Баджадж считает, что трехдневная рабочая неделя — "беспроигрышный подход", который позволяет работникам выделять время на другие занятия и увлечения, сохраняя стабильную зарплату и выгоды официальной занятости.

«Это будущее работы. Люди не хотят быть привязанными к ней. Работники могут получать зарплату и полный объем льгот, работая в течение трех дней в неделю, а остальное время проводить в погоне за мечтой о стартапе, в поисках соучредителя или в поисках увлечения, не связанного с работой" , — заявляет 28-летний Баджадж.

Сейчас в Slice работает 450 сотрудников, и в ближайшие три года компания планирует нанять 1000 инженеров и менеджеров по продукции. Slice объявил о новых условиях работы 1 октября и считает, что выбрал подходящий момент: миллионы специалистов готовятся вернуться к очной занятости после почти двух лет удаленного труда.

Стартап начал работу в 2016 году и специализируется на выпуске кредитных карт для индийской молодежи. Первая физическая карта Slice, вышедшая в 2019 году, предполагала регистрацию менее чем минуту, кэшбек и несколько вариантов оплаты. Только за сентябрь 2021 года компания выпустила 110 тысяч карт, что сделало ее одной из ведущих в отрасли. Сотрудники, нанятые в рамках новой "трехдневной" программы, объединятся в команды и будут работать над криптовалютными проектами и продуктами, организованными по принципу «покупай сейчас, плати потом» (buy now pay later). Однако набор персонала для работы на таких условиях будет жестким.