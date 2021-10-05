Афганистану грозит отключение электричества за долги

Афганистан должен выплатить четырем соседствующим странам за потребленную электроэнергию около 62 миллионов долларов. Такие данные озвучил в понедельник, 4 октября, телеканал TOLO News со ссылкой на афганскую энергетическую корпорацию DABS, сообщает Корреспондент.

По имеющимся данным, странами, поставляющими электричество в республику, являются Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран. DABS направила властям указанных государств письма с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать электричество.

В то же время, как указано, афганская корпорация обратилась к миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности.