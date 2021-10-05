Дания разрешила запуск первой нитки "СП-2"
Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, сообщает РБК-Украина.
"Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации", - говорится в заявлении Датского энергетического агентства.
Автор: Дмитрий Левицкий