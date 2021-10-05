Долги за коммуналку все чаще выбивают через суды

На конец августа количество случаев принудительного взыскания долгов за коммунальные услуги в Украине резко возросло и превысило 450 тыс. Это на 52,9% больше, чем на 1 сентября 2020 года, сообщает UBR.

Всего по данной проблематике было зарегистрировано более 6,2 млн исполнительных производств, что на 33,3% больше, чем годом ранее, подсчитал "Опендатабот".

Общая задолженность населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) достигла в августе этого года 64,3 млрд грн. Это на 15,2% больше, чем по итогам августа 2020-го, но все же намного ниже, чем рекордные 82,1 млрд грн в марте текущего года.

Инфографика "Слово и Дело" (по данным Госстата и "Опендатабот")

Коммунальная "битва"

Глава Союза потребителей коммунальных услуг (СПКУ) Олег Попенко заявил в комментарии UBR.ua, что не удивлен развитием событий в коммунальной сфере.

"После снятия в августе этого года моратория на отключение от коммунальных услуг в Украине начался очередной этап войны между потребителем и поставщиками услуг ЖКХ, где потребители не хотят платить за некачественные услуги и незаконные платежки, а поставщику плевать на потребителя" , – подчеркнул он.

По его мнению, в Украине "потребитель в принципе не защищен от произвола" поставщиков-монополистов.

"Все что они делают – им сходит с рук. Снятие моратория при том, что карантин не отменен, а планируется и дальше – это в корне неправильно" , – убежден руководитель СПКУ.

Олег Попенко спрогнозировал увеличение "вала исковых заявлений в суд на должников". Кроме этого, убежден он, вырастет число незаконных переводов на ПОН (укр.; рус. – "поставщик последней надежды") потребителей газа, "где цена будет дороже на 100%".

Судебные тяжбы и приватизация

Адвокат Иван Либерман допустил, что в целом по стране у граждан резко возрастет потребность в консультациях юристов.

"Ко мне уже массово обращаются люди с аналогичными просьбами. Поэтому и я, и мои коллеги уже полным ходом нарабатываем практику, проводим мониторинг законодательства по этому поводу. В том числе и Европейского суда по правам человека. И у нас есть шансы на безоговорочный успех в интересах наших клиентов" , – заявил он в комментарии UBR.﻿ua.

Эксперт Института энергетических стратегий (ИЭС) Юрий Корольчук сложившуюся ситуацию в сфере ЖКХ охарактеризовал в разговоре с UBR.ua как закономерную. Он назвал три "взаимосвязанных процесса", которые оказали влияние на состояние отрасли.

Во-первых, это увеличение тарифов. Даже в период снижения цен на газ в начале 2020 года расценки на отопление росли, напомнил энергоэксперт.

"Уровень экономического благосостояния населения не настолько успевает за инфляцией и ростом тарифов" , – указал на второй фактор Юрий Корольчук.

В-третьих, субсидии – их не хватает для урегулирования ситуации с задолженностью в ЖКХ, подчеркнул представитель ИЭС. Согласно его прошлогодних расчетов, потребность в субсидиях составляет около 60 млрд грн.

По его словам, субсидии – не единственный инструмент разрешения подобных проблем. Например, в Европейском Союзе энергоснабжающие компании – находящиеся в частном владении – начали получать правительственные компенсации.

Поэтому, отметил эксперт ИЭС, Украине тоже целесообразно ознакомиться с этим опытом. Ведь рано или поздно вопрос концессии или приватизации занимающихся энергоснабжением предприятий может попасть в повестку дня.

Подобное развитие событий Юрий Корольчук назвал "не самым лучшим". Ведь со временем не исключено, что новые – частные – собственники обратятся к правительству за помощью в случае очередного кризиса, констатировал он.