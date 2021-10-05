Актер "Стартрека" полетит в космос на корабле Blue Origin

Компания Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, представила еще двух членов экипажа, которые полетят в космос во время очередного туристического полета, сообщает Цензор.НЕТ.

Это актер Уильям Шетнер и вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, говорится на сайте компании.

Уильяму Шетнеру 90 лет. Он сыграл Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериалах "Звездный путь: Оригинальный сериал", "Звездный путь: Анимационный сериал" и семи фильмах серии "Стартрек".

﻿ Уильям Шетнер в роли Джеймса Тиберия Кирка

Вице-президент компании по полетам Одри Пауэрс работает в компании с 2013 года. Она провела около 2 тысяч часов в консоли на МКС, инженер и пилот.