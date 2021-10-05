Регулятор ЕС поддержал применение третьей дозы Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 4 октября одобрило использование бустерной дозы вакцин Comirnaty (Pfizer&BioNTech) и Spikevax (Moderna) для защиты от коронавируса. В то же время не всем, а только людям с сильно ослабленной иммунной системой, сообщает Обозреватель.

Таким третью прививку можно делать менее чем через месяц после получения второй инъекции. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

Соответствующая рекомендация появилась после завершения исследований, которые показали, что бустерная доза указанных препаратов увеличивает способность человеческого организма вырабатывать антитела против COVID-19.

Кому рекомендуют третью дозу

В EMA отметили, что рекомендация основана на данных исследования с участием людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые показали увеличение антител после третьего укола.

Специалисты говорят, что здоровым людям старше 18 лет ее можно делать по крайней мере через шесть месяцев после получения второй прививки. Тогда как людям с сильно ослабленной иммунной системой бустерная доза инъекций Pfizer&BioNTech или Moderna может быть назначена уже через 28 дней после второй.

"Хотя нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих людей защищает от коронавируса, ожидается, что дополнительная доза повысит защиту. По крайней мере, у некоторых пациентов. EMA будет продолжать отслеживать любые данные об эффективности" , – подчеркнули в агентстве, добавив, что информация по обоим вакцинам будет обновлена и включена в этой рекомендации.

Кто уже использует бустерные прививки

Многие страны Европейского Союза начали делать третьи прививки против COVID-19 людям с ослабленной иммунной системой. В некоторых такую защиту рекомендуют пациентам с сопутствующими заболеваниями. А меньшее количество стран, в том числе Венгрия, вводят бустерную дозу всем взрослым.

В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало третью прививку только для лиц в возрасте 65 лет и старше. А также людям с высоким риском тяжелой формы COVID-19 или тем, чья работа подвергает их более высокому риску осложнений от вируса.

При этом многие страны, включая Францию и Германию, до сих пор ограничили третьи дозы для уязвимых людей и с ослабленной иммунной системой.

В своем объявлении регулирующий орган ЕС предупредил, что риск воспалительных заболеваний сердца, наблюдаемых после укола Pfizer& BioNTech или других очень редких побочных эффектов после бустерной дозы еще не известен и "тщательно отслеживается".

Издание Politico пишет, что поддержка бустеров со стороны ЕС также может быть связана с расширением пропуска для путешествий. Однако в ВОЗ до сих пор выступают против широкого использования третьих прививок для здоровых людей, которые полностью вакцинированы двумя дозами.