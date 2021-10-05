Солист ТИК Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов

Украинский певец раньше весил 120 килограммов, но лишний вес негативно влиял на самочувствие артиста, сообщает Сегодня.

Виктор Бронюк до и после похудения / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

У меня был период, я весил около 120 килограммов. Я в принципе человек, который особо не комплексует. Но когда лишний вес начинает вносить тебе дискомфорт в жизнь, ты начинаешь задумываться, что надо избавиться от тех лишних кило, – сказал солист "ТИК".

Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Артист придумал свою систему питания.

Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100 % поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится – поделился Бронюк.