В Украине заканчивается льготный период для владельцев евроблях

Период льготного растаможивания заканчивается 10 ноября. Для участников боевых действий, которые находятся на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021), период продлен до 8 февраля. Что будет если не растаможить автомобиль, сообщает Твоя машина.

Льготный тариф действует на следующие категории машин:

легковые авто (кроме ТС специального назначения для перемещения по снегу; оборудованных электродвигателем);

авто для перевозки грузов (общей массой до 3,5 тонн);

транспортные средства, которые по состоянию на 31.12.2020 находились в Украине в таможенном режиме временного ввоза или транзита;

бывшие в употреблении и с года выпуска которых прошло более пяти лет;

не более одной единицы на каждую товарную позицию (одно легковое авто, одно грузовое массой не более 3,5 тонн).

Однако не получится зарегистрировать в Украине следующие автомобили:

которые заехали в Украинеу в 2021 году;

заехали из России;

евростандарта Евро-0 и Евро-1 (до 1995 года выпуска);

с гибридными двигателями;

грузовые авто весом 3,5 тонн и более.

Если авто не будет растаможено до окончания установленных сроков, то владелец будет вынужден заплатить штраф в размере 170 тыс. грн. Этот штраф составят на таможне, но перед этим водителей евроблях ждет штраф 8500 грн, который выпишет полиция.