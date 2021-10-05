Посмеяться или вжаться от ужаса в кресло: кинопремьеры октября

Октябрь обещает быть богатым на премьеры новых фильмов самых разных жанров! Комедии, триллеры, ужасы и даже документальное кино – осталось выбрать, купить любимый попкорн и в комфортном кресле кинотеатра окунуться в новую историю, сообщает 24 Канал.

Янтарные копы

Жанр: комедия В главных ролях: Евгений Янович, Олег Маслюк, Дарья Петрожицкая, Алина Паш Дата выхода на экраны: 7 октября 2021 года.

Максим с обостренным чувством справедливости доблестно несет службу на должности киевского патрульного полицейского. Только один раз в жизни он нарушил устав во имя любви, но тут же уединенных полицейских застукали журналисты.

Чтобы избежать скандала, руководство направляет Максима служить в небольшое пгт на Житомирщине, где до появления парня ни один правоохранитель не решался препятствовать незаконной деятельности янтарной мафии. В помощь в этом деле парню дали Богдана – мастера попадать в неловкие ситуации.

Тост

Жанр: Комедия В главных ролях: Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Киан Кожанди, Джулия Пьятон, Франсуа Морель, Гилен Лондез Дата выхода на экраны: 14 октября 2021 года.

За семейным ужином разговоры только об одном – о предстоящей свадьбе Софи, которая вот-вот выйдет замуж. Однако ее брат Адриан сейчас мысленно далеко от этого радостного возбуждения, ведь 4 недели назад его любимая Соня объявила, что ей необходим перерыв в отношениях на месяц, который истекает именно сегодня. В ожидании хоть какой-то вести свою тревожность он срывает на родственниках, оскорбляя их невольно. А что хуже того, будущий зять предлагает ему произнести речь на свадьбе. Что делать, если что-то сказать надо, но произнесенное так отличается от того, что хотела услышать родня?

Начать с нуля!

Жанр: комедия В главных ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре, Либеро Де Риенцо, Дино Аббрешия, Андреа Писани Дата выхода на экраны: 14 октября 2021 года.

У 40-летней Джулии вся жизнь катится долой: дома эгоистичный самовлюбленный бойфренд делает вид, что он большой художник, хотя скорее просто невыносимый сосед; на работе вместо повышения – новая 20-летняя начальница, которая кроме блога не занимается ничем, а всю работу приходится выполнять Джулии, а подруги и даже сестра не то чтобы помочь хоть чем-то не способны, но даже выслушать и поговорить не в силах!

Последняя капля подталкивает женщину обратиться к известному терапевту, чтобы в этой суетливой жизни наконец обрести гармонию.



Генделык

Жанр: комедия В главных ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорская, Влад Никитюк, Артем Егоров, Максим Боряк, Ефросинья Мельник, Сергей Сипливый Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

Сценариста Ивана постигла беда: из-за творческого кризиса он вовремя не дописал сценарий, из-за чего теперь его жизни угрожает опасность, ведь заказчик – влиятельный криминальный авторитет. И даже гонорар он не способен вернуть, потому что давно его потратил, поэтому единственная надежда на побег. Перед дорогой Иван заглянул в местный кабак, и последствия этого решения его закрутили в таком водовороте событий, что предыдущие показались только легкой разминкой.

Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Жанры: комедия, драма, мелодрама В главных ролях: Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Сейду, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

Французский город середины ХХ века, отделение американской газеты "Французский вестник", в комнате собрались редакторы, чтобы выбрать три истории из жизни, бурлящей вокруг, которые пойдут в тираж. Эти истории кого-то вдохновят, кого-то разочаруют, кого-то разозлят, но точно не оставят равнодушными.

Джим Пуговка и чёртова дюжина

Жанры: фэнтези, приключения, семейный В главных ролях: Соломон Гордон, Хеннинг Баум, Лейган Эсперанзате, Аннета Фрир, Уве Оксенкнехт Дата выхода на экраны: 14 октября 2021 года.

Продолжение впечатляющего фэнтези от автора знаменитой "Бесконечной истории" о волшебной стране Медландии.

Пираты с "Чертовой дюжины" похищают детей! Чтобы защитить волшебную страну Медландию, остановить опасную банду и спасти детей Джим Пуговка и машинист Лукас отправляются в опасное путешествие, в котором их ждет много приключений и возможное раскрытие правды о таинственном происхождении Джима.

Что-то не так с Роном

Жанры: мультфильм, приключения, комедия В главных ролях: Томас Барбаска, Бентли Калу, Ава Морс Дата выхода на экраны: 14 октября 2021 года.

В невероятном мире у 11-летнего школьника Барни есть лучший друг Рон: робот, умеющий ходить, говорить и охотно общаться с детьми. Однако однажды Барни замечает, что с его другом что-то не так. Эта проблема станет отправной точкой для героев в увлекательное путешествие.

Семейка Аддамс: Горящий тур

Жанры: анимация, комедия, семейный В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Билл Хейдер, Снуп Догг, Ник Кролл Дата выхода на экраны: 21 октября 2021 года.

Долгожданное продолжение мультфильма уже совсем скоро! Семейка Адамс возвращается, а с ними и странные шутки, тайные интриги, испуги и разнообразные странности, которые не дадут заскучать накануне Хэллоуина!

Мы – монстры 2

Жанры: анимация, комедия, семейный В главных ролях: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

С необычайных приключений семьи Уишбонов прошел уже год. Замечательный год, за который Баба Яга и горбун Ренфилд поняли, что любят друг друга и уже готовятся к свадьбе, на которую пригласили всю свою семью. Однако внезапно в эту идиллию вмешиваются чужие планы – для экспериментальных запусков аппарата, который бы смог исцелять от любых болезней, очень нужны такие, как молодожены. Поэтому с самой церемонии их похищает девочка со сверхчеловеческими возможностями – Мила Старр.

Чтобы освободить своих родных, семейка Уишбонов снова должна превратиться в монстров.

Команда котиков

Жанры: мультфильм, приключения В главных ролях: Кристен Шаал, Дж.К. Симмонс, Шарлто Копли, Дольф Лундгрен, Патрик Варбертон Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

Банда акул не оставляет в покое окраины, а однажды из-за ее нападения даже погиб друг Квинна, и он решает, что пора собрать команду котиков и дать отпор наглой банде. Однако одного желания и настойчивости мало! Группа энтузиастов совершенно не готова к такой миссии, поэтому они обращаются к опытному участнику боевых действий Клаггарту за помощью, чтобы с умениями, сообразительностью и большими сердцами вернуть спокойствие подводному сообществу.

Последняя дуэль

Жанр: Драма В главных ролях: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Джоди Комер, Адам Драйвер Дата выхода на экраны: 21 октября 2021 года.

ХІV век, Нормандия, времена владычества короля Карла VI, столетняя война. Легендарный рыцарь Жан де Карруж возвращается с войны, но вместо "тихой гавани" дома встречают новые удары судьбы: за его отсутствие жену Маргарит изнасиловал его сосед, нормандский сквайр, один из самых уважаемых членов двора. Однако тот, конечно, все отрицает, а обвинениям женщины никто не верит, поэтому Жан де Карруж обращается к самому королю. Но жизнь снова преподносит "подарок": правду нужно установить в поединке, где победитель будет признан правым, а в случае проигрыша рыцарь и его жена за ложные показания будут преданы огню.

Кошачьи миры Луиса Уэйна

Жанры: драма, биография, история В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Райсборо, Джулиан Бэррэтт, Оливье Рихтерс Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

Биографический фильм об эксцентричном художнике 19-го века Луиса Уэйна, который стал довольно известным благодаря сюрреалистическим картинам, в которых постоянно повторялись одни и те же герои... Котики!

Прошлой ночью в Сохо

Жанр: триллер В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасина Маккензи, Джесси Мэй Ли, Джеймс Фелпс Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

Современная девушка-дизайнер Элоиза в современном Лондоне просто в восторге от стиля 60-х и грезит созданием модной одежды. И однажды она чудесным образом попадает в такую ​​желанную эпоху, встречает молодую и талантливую певицу – своего кумира, и даже заводит романтические отношения. Разве может не вскружить голову такой поворот событий? Однако с течением времени девушка понимает, что вокруг все не так уж и поэтически привлекательно, более того, реальность приобретает жуткие формы.

Крик. Кровавая месть

Жанры: ужасы, триллер, криминал, детектив В главных ролях: Изабелла Гомес, Линдсей ЛаВанши, Фрой Гутьеррез, Джеймс Берардо, Геттлин Гриффит Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

Среди студентов братства университета Уитон есть жуткий обычай: перед грандиозными вечеринками они иногда клянутся напоить девушек из сестричества и заняться с ними сексом. Элери, старшая студентка, знает об этом, поэтому старается опекать первокурсниц. Однако однажды утром она все же находит девушку Кайли без сознания, закрытой в комнате с тремя парнями, которая утром еще и получает в соцсетях поток насмешливых сообщений.

Скоро же события оборачиваются против наглых ребят: одного из них жестоко убивают, а дальше смерть идет по пятам за другими участниками "братства" и даже кое-кого из администрации университета.

Дезматч

Жанры: триллер, боевик, ужасы, экшн В главных ролях: Рейне Сварт, Расселл Крус, Камерон Скотт, Кайла Приветт Дата выхода на экраны: 28 октября 2021 года.

После веселого кемпинга в лесу девять бывших школьных друзей просыпаются посреди ночи в жутких жилетах, ведь на них таймер отсчитывает время до их смерти. Если кого-то убить, то убийце на жилет добавляется время убитого. Однако если время истечет – на несчастном сработает взрывчатка...